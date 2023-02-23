В Махачкале встретили яркую красочную Масленицу

Праздник организовали Правительственная комиссия Дагестана по проблемам русскоязычного населения, Минкультуры, Миннац, Республиканский дом народного творчества, Администрация и Управление культуры Махачкалы.

На празднике прошла блинная ярмарка, которая разместилась перед Русским театром, где каждый гость мог попробовать блины.

В фойе театра стояли национальные подворья с участием мастеров из города Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов.

Там были представлены традиционные блюда и масленичные сувениры, воссоздана праздничная атмосфера с национальным колоритом.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Республиканского Дома народного творчества.