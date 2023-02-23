Праздник организовали Правительственная комиссия Дагестана по проблемам русскоязычного населения, Минкультуры, Миннац, Республиканский дом народного творчества, Администрация и Управление культуры Махачкалы.
На празднике прошла блинная ярмарка, которая разместилась перед Русским театром, где каждый гость мог попробовать блины.
В фойе театра стояли национальные подворья с участием мастеров из города Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов.
Там были представлены традиционные блюда и масленичные сувениры, воссоздана праздничная атмосфера с национальным колоритом.
Подробнее материал можно прочитать на сайте Республиканского Дома народного творчества.