День защитника Отечества начинает отмечать Дагестан

Ко Дню защитника Отечества в Дагестане пройдут патриотические и развлекательные мероприятия, которые стартуют с 20 февраля, информирует пресс-служба Министерства культуры республики.

20 февраля в 14:00 Ансамбль песни и пляски Северокавказского округа войск Национальной гвардии России под руководством подполковника В. Бурмистрова выступит в Дворце культуры Дагогней.

Завтра, 22 февраля, в 15:00 на главной площади Махачкалы состоится патриотический форум-акция «Россия –Родина-мать».

В день праздника, 23 февраля, в 16:00 артисты Дагестанской филармонии имени Т. Мурадова совместно с 102-й бригадой Росгвардии под управлением Магомеда Магомедова и Ильяса Бектемирова порадуют собравшихся концертной программой в зале Кумыкского театра.

В субботу, 25 февраля, в 13:00 Дагестанский театр кукол проведет для жителей и гостей Махачкалы акцию «В театр с дедушкой и папой», в рамках которой запланированы театрализовано-концертное представление и показ спектакля.

Пресс-служба ведомства уточняет, что ряд концертов пройдёт и в муниципалитетах региона.