В Дагестане в рамках акции «Все для Победы» состоится 4х-часовой телемарафон

В рамках мероприятия проходит сбор средств, на которые будут приобретены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и так далее. На средства, собранные Дагестаном, помощь будет оказана ее жителям, участвующим в СВО.

Принять участие может каждый: перевести любую сумму через QR-код на экране, а также совершив пожертвования здесь.

В республике марафон состоится сегодня, 20 февраля, на базе Исторического музея «Россия - моя история».