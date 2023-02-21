ЗАМАНА - В Дагестане в рамках акции «Все для Победы» состоится 4х-часовой телемарафон

В Дагестане в рамках акции «Все для Победы» состоится 4х-часовой телемарафон

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21 февраля, 2023. Вторник 11:15
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В Дагестане в рамках акции «Все для Победы» состоится 4х-часовой телемарафон

Акцию «Все для победы» проведет Народный фронт России. 

В Дагестане в рамках акции «Все для Победы» состоится 4х-часовой телемарафон

В рамках мероприятия проходит сбор средств, на которые будут приобретены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и так далее. На средства, собранные Дагестаном, помощь будет оказана ее жителям, участвующим в СВО.

Принять участие может каждый: перевести любую сумму через QR-код на экране, а также совершив пожертвования здесь

В республике марафон состоится сегодня, 20 февраля, на базе Исторического музея «Россия - моя история».

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