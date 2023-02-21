Опасна ли живая вакцина? Разрешат ли в Дагестане непривитым детям посещать школы и детсады? Переполох среди жителей региона вызвала новость о туровой иммунизации детей от полиомиелита. Это страшная неизлечимая болезнь, которая приводит к параличу. Медики пытаются уменьшить риски новых заражений с помощью прививок, но часто граждане отказываются от них.
В конце февраля в Дагестане стартует туровая иммунизация
- Автор Дарья
- 21 февраля, 2023. Вторник 08:49
В 2023 году в Дагестане пройдет дополнительная туровая иммунизация против полиомиелита из-за роста количества детей без прививки. Снижение уровня коллективного иммунитета к этой болезни в условиях активной внешней и внутренней миграции населения формирует риски появления и распространения полиовирусов. Репортаж подготовлен каналом РГВК "Дагестан".
Последнее от Дарья
- Министр труда Дагестана навестил участника госпрограммы «Жилище» инвалида первой группы Исмаила Имранова
- Форум патриотических программ «Памяти героев России» прошел в Сергокалинском районе
- 4 моста отремонтируют в Дагестане в 2023 году в рамках национального проекта
- В День защитника Отечества во всех муниципалитетах Дагестана пройдут праздничные мероприятия
- Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана