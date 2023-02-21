ЗАМАНА - В конце февраля в Дагестане стартует туровая иммунизация

В конце февраля в Дагестане стартует туровая иммунизация

Автор
21 февраля, 2023. Вторник 08:49
|||
В конце февраля в Дагестане стартует туровая иммунизация

В 2023 году в Дагестане пройдет дополнительная туровая иммунизация против полиомиелита из-за роста количества детей без прививки. Снижение уровня коллективного иммунитета к этой болезни в условиях активной внешней и внутренней миграции населения формирует риски появления и распространения полиовирусов. Репортаж подготовлен каналом РГВК "Дагестан".

Опасна ли живая вакцина? Разрешат ли в Дагестане непривитым детям посещать школы и детсады? Переполох среди жителей региона вызвала новость о туровой иммунизации детей от полиомиелита. Это страшная неизлечимая болезнь, которая приводит к параличу. Медики пытаются уменьшить риски новых заражений с помощью прививок, но часто граждане отказываются от них. 

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top