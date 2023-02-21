На средства сертификата семья Имрановых купила в центре Каспийска просторную трехкомнатную квартиру. Своего жилья у семьи Имрановых не было, Исмаил с женой и двумя сыновьями проживали в съемной квартире.
«Надежды на получение денег на жилье с каждым годом было всё меньше. Но в последнее время я заметил, что каждый год получающих сертификаты становится больше. Я искренне благодарю руководство региона и ваше министерство за внимание к нашим проблемам, за то, что продолжаете поддерживать инвалидов и помогаете купить главное – крышу над головой», – высказался Исмаил Имранов.