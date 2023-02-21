ЗАМАНА - Министр труда Дагестана навестил участника госпрограммы «Жилище» инвалида первой группы Исмаила Имранова

Министр труда Дагестана навестил участника госпрограммы «Жилище» инвалида первой группы Исмаила Имранова

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21 февраля, 2023. Вторник 08:38
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Министр труда Дагестана навестил участника госпрограммы «Жилище» инвалида первой группы Исмаила Имранова

Глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев навестил инвалида первой группы и участника госпрограммы «Жилище» Исмаила Имранова, который с 2003 года находился в очереди на улучшение жилищных условий по государственной программе, предусмотренной для инвалидов первой группы и семей, имеющих детей-инвалидов, а получил свидетельство на улучшение жилищных условий лишь в 2022 году, информирует пресс-служба ведомства.

Министр труда Дагестана навестил участника госпрограммы «Жилище» инвалида первой группы Исмаила Имранова

На средства сертификата семья Имрановых купила в центре Каспийска просторную трехкомнатную квартиру. Своего жилья у семьи Имрановых не было, Исмаил с женой и двумя сыновьями проживали в съемной квартире.

«Надежды на получение денег на жилье с каждым годом было всё меньше. Но в последнее время я заметил, что каждый год получающих сертификаты становится больше. Я искренне благодарю руководство региона и ваше министерство за внимание к нашим проблемам, за то, что продолжаете поддерживать инвалидов и помогаете купить главное – крышу над головой», – высказался Исмаил Имранов.

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