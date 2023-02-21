ЗАМАНА - Форум патриотических программ «Памяти героев России» прошел в Сергокалинском районе

Форум патриотических программ «Памяти героев России» прошел в Сергокалинском районе

Автор
21 февраля, 2023. Вторник 08:25
|||
Форум патриотических программ «Памяти героев России» прошел в Сергокалинском районе

В селе Сергокала стартовало первое мероприятие Республиканского форума-фестиваля патриотических программ «Памяти героев России», информирует пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

Форум патриотических программ «Памяти героев России» прошел в Сергокалинском районе

Началось мероприятие с возложения цветов к памятнику Магомеда Нурбагандова и экскурсии по школе №2, которая носит имя Героя России.

От имени главы Минкультуры региона Заремы Бутаевой собравшихся поприветствовала Марита Мугадова. В процессе своего выступления она озвучила, что воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения и любви к родине и ее культуре является одним из основных направлений работы в области культуры.

В мероприятии также принимали участие творческие группы и исполнители из Акушинского, Буйнакского, Левашинского, Магарамкентского, Сергокалинского, Новолакского районов и городов Избербаша, Махачкалы и Буйнакска, а также исполнители Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова, Дагестанского государственного театра оперы и балета.

Все участники форума получили дипломы от Минкультуры Дагестана.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top