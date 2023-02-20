Из Красноярска в Махачкалу с 1 мая начнут летать самолеты

"С 1 мая мы открываем прямые полеты из Красноярска в Махачкалу. Они будут осуществляться по понедельникам и средам. Специально для клиентов мы сделали эти рейсы ранними - с 06:30 утра, дабы у пассажиров был целый день в запасе. Гости из Красноярска также могут воспользоваться махачкалинским аэропортом как транзитным пунктом. Из Махачкалы у нас есть 10 направлений, куда можно отправиться дальше", — рассказала Галикбарова.