Более 4 000 каспийчан поучаствовали в праздновании Масленицы

Поздравления участникам мероприятия от имени руководителя республики Сергея Меликова озвучил глава Миннаца региона Энрик Муслимов.

«Этот праздник издревле прижился у нас в России и веками празднуется нашими народами. Он завершает зиму и является предвестником весны. Знаменует пробуждение надежд и желаний. Уверен, традиции и обычаи народов, населяющих нашу страну, сохранятся навсегда. И сегодня мы не забываем о тех, кто находится в зоне специальной военной операции, мы за них молимся и хотим, чтобы как можно скорее все завершилось нашей победой, и они тоже смогли отмечать этот веселый праздник», – выступил Муслимов.