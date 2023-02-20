ЗАМАНА - В Каспийске состоялись масленичные народные гуляния

В Каспийске состоялись масленичные народные гуляния

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20 февраля, 2023. Понедельник 11:17
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В Каспийске состоялись масленичные народные гуляния

В Каспийске на главной площади имени Ленина состоялись праздничные мероприятия, знаменующие старт масленичной недели. Организаторами стали Республиканский центр русского языка и культуры, Миннац Дагестана и Администрация города.

В Каспийске состоялись масленичные народные гуляния

В празднике поучаствовали ответственный секретарь Правительственной комиссии республики по проблемам русскоязычного населения Наталья Евсеева, глава Миннаца региона Энрик Муслимов, руководитель Минздрава региона Татьяна Беляева, командующий Каспийской флотилии Александр Пешков и другие.

Собравшихся поприветствовали Энрик Муслимов и представительница администрации Каспийска Сабина Тагирова. Гости смогли попробовать блины и другие традиционные блюда, приготовленными детскими творческими коллективами, а также школами Каспийска. На мероприятии также прошел яркий концерт с участием дагестанских исполнителей и ансамблей.

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