Как показало следствие, с конца весны 2020 по февраль 2022 года подозреваемый, который отбывал срок в ИК-7, обязывал всех лиц уголовно-преступной среды, отбывавших наказание в этой же колонии и имевших более низкие криминальные статусы, следовать его приказам. Заключенные, соблюдающие неформальные нормы и правила, признали за подозреваемым криминальный статус «положенца», что определило его верховенство по отношению к представителям неформальной социальной группы, которая состояла из осужденных, содержавшихся в ИК-7. 17 февраля нынешнего года по прошению следствия Советским районным судом города Махачкалы в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент осуществляются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в скором времени подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Дагестанец, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, заключен под стражу
- Автор Дарья
- 20 февраля, 2023. Понедельник 09:17
Следственные органы Следственного комитета РФ по Дагестану расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего гражданина из Каспийска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 Уголовного Кодекса России (занятие высшего положения в преступной иерархии).
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