ЗАМАНА - «Red Wings» открывает регулярные рейсы из аэропорта Махачкалы в Нижневартовск

«Red Wings» открывает регулярные рейсы из аэропорта Махачкалы в Нижневартовск

Автор
20 февраля, 2023. Понедельник 01:10
|||
«Red Wings» открывает регулярные рейсы из аэропорта Махачкалы в Нижневартовск

 С 4 июня авиаперевозчик «Red Wings» открывает регулярные рейсы из махачкалинского аэропорта в Нижневартовск. Полеты будут осуществляться по воскресеньям на самолетах SSJ100.

«Red Wings» открывает регулярные рейсы из аэропорта Махачкалы в Нижневартовск

Расписание рейсов следующее: – вылеты из аэропорта Дагестана в 6:40 ч. по мск с прилетом в аэропорт Нижневартовска в 12:40 ч. по местному времени (время полета – 4 часа); – вылеты из аэропорта Нижневартовска в 13:40 ч. по местному времени с прилетом в махачкалинский аэропорт в 15:55 ч. по мск (длительность полета 4 часа – 15 минут).

Прочитано 39 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top