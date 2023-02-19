Форумы патриотических программ «Памяти героев России» пройдут в муниципалитетах Дагестана

Как информирует пресс-служба РДНТ, мероприятие было посвящено Героям РФ Магомеду Нурбагандову, Нурмагомеду Гаджимагомедову, Эседулле Абачеву, Энверу Набиеву и Руслану Курбанову.

«Первое мероприятие форума-фестиваля, посвященное Герою России Магомеду Нурбагандову, состоится 20 февраля в селе Сергокала. Участниками концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, станут творческие коллективы и исполнители из Акушинского, Буйнакского, Левашинского, Магарамкентского, Новолакского районов и городов Избербаша, Махачкалы и Буйнакска, а также артисты Дагфилармонии, Дагестанского государственного театра оперы и балета», – заявляет пресс-служба.