В Махачкале состоялась конференция, посвященная Международному дню родного языка

Учителя, представители научного сообщества, органов власти и другие заинтересованные лица обсудили темы развития языков региона, книгопечатания на языках народов республики, в том числе редких и малочисленных, и рассказали про свое видение ситуации. Шамиль Омаров поприветствовал участников встречи, выразив почтение экспертам и всем тем, кто вносит свой вклад в дело сохранения и развития родных языков, научному сообществу, которое исследует различные аспекты национальных языков Дагестана.