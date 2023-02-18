ЗАМАНА - В Махачкале состоялась конференция, посвященная Международному дню родного языка

В Махачкале состоялась конференция, посвященная Международному дню родного языка

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18 февраля, 2023. Суббота 03:10
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В Махачкале состоялась конференция, посвященная Международному дню родного языка В Махачкале состоялась конференция, посвященная Международному дню родного языка

Депутат НС Дагестана Шамиль Омаров поучаствовал в конференции с презентацией книг, посвящённой Международному дню родного языка, которая состоялась 17 февраля под председательством главы Миннаца региона Энрика Муслимова.

В Махачкале состоялась конференция, посвященная Международному дню родного языка

Учителя, представители научного сообщества, органов власти и другие заинтересованные лица обсудили темы развития языков региона, книгопечатания на языках народов республики, в том числе редких и малочисленных, и рассказали про свое видение ситуации. Шамиль Омаров поприветствовал участников встречи, выразив почтение экспертам и всем тем, кто вносит свой вклад в дело сохранения и развития родных языков, научному сообществу, которое исследует различные аспекты национальных языков Дагестана.

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