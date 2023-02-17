ЗАМАНА - Мэр Махачкалы поучаствовал в мероприятиях ко Дню кадета РФ

Мэр Махачкалы поучаствовал в мероприятиях ко Дню кадета РФ

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17 февраля, 2023. Пятница 19:21
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Мэр Махачкалы поучаствовал в мероприятиях ко Дню кадета РФ Мэр Махачкалы поучаствовал в мероприятиях ко Дню кадета РФ

В рамках празднования Дня кадетов России исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов поучаствовал в торжественных мероприятиях, организованных к этому дню в историческом парке “Россия – моя история” в Махачкале.

Мэр Махачкалы поучаствовал в мероприятиях ко Дню кадета РФ

Выступая перед собравшимися в зале воспитанниками первого дагестанского кадетского корпуса мэр поздравил их с праздничным для них днем и обратился со словами напутствия.

“Выпускники кадетских школ всегда достойно проявляли себя на полях сражения и сегодня мужественно освобождают территорию российских регионов от укронацистов. Сегодня там идут ожесточенные бои, последствия которых я лично видел в Мариуполе в ходе своего визита в зону проведения СВО. И дагестанцы, что в боях, что в мирном труде, проявляют себя только с лучшей стороны. Уверен, что все мы вскоре сможем гордиться и вами”, – выступил глава города.

В рамках мероприятия мэр вместе кадетами также осмотрел посвященную общей истории русского и украинского народов экспозицию “Украина. На переломах эпох”, представленную в историческом парке “Россия – моя история” и отметил лучших учителей кадетского корпуса. Для героев торжества также состоялся праздничный концерт.

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