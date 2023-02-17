ЗАМАНА - Участник СВО Селимхан Киберов выполнил обещание, данное премьеру-министру Дагестана

Участник СВО Селимхан Киберов выполнил обещание, данное премьеру-министру Дагестана

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17 февраля, 2023. Пятница 16:11
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Участник СВО Селимхан Киберов выполнил обещание, данное премьеру-министру Дагестана
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участником СВО Селимханом Киберовым уроженцем села Дардаркент Хивского района.
Участник СВО Селимхан Киберов выполнил обещание, данное премьеру-министру Дагестана

Ровно 5 месяцев назад, в сентябре 2022 года, премьер приезжал в сборный пункт мобилизованных дагестанцев в Буйнакске, тогда и прошла первая встреча и знакомство Абдулмуслимова и военнослужащего. В беседе с главой кабмина региона перед отъездом в зону спецоперации Селимхан Киберов дал обещание, что обязательно еще встретится с ним и пожмет ему руку – и слово свое сдержал.

В данный момент Киберов находится в Дагестане, он приехал на побывку к своей семье, встретиться с Абдулмуслимовым он решил в последний день своего короткого отпуска, уже завтра едет обратно. В процессе беседы они обсудили ситуацию в зоне СВО, поддержку, оказываемую военнослужащим и их близким.

«Когда мы были в Буйнакске, мне на самом деле было очень интересно, что среди всех ребят у тебя глаза горели, ты был готов и говорил об этом. Спасибо Всевышнему, что сегодня, по истечению 5 месяцев мы встретились. И огромное мужское спасибо тебе, за то, что сдержал свое слово и приехал сегодня на встречу.

Мне очень нравится поведение наших ребят, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции. Они ведут себя достойно и мужественно.
И твой пример поучительный для многих несмотря на то, что у тебя трое малолетних детей и старшему всего 8 лет, ты оставил их с супругой и снова едешь защищать интересы нашего государства, интересы республики. Я уверен, много поколений дагестанцев и россиян будут ориентироваться на твой пример. Селимхан, ты настоящий боец, мужчина и образец истинного дагестанца», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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