ЗАМАНА - 75 млн рублей выделят «Россети Северный Кавказ» на повышение квалификации своих специалистов

75 млн рублей выделят «Россети Северный Кавказ» на повышение квалификации своих специалистов

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17 февраля, 2023. Пятница 15:40
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75 млн рублей выделят «Россети Северный Кавказ» на повышение квалификации своих специалистов

Около 14300 экспертов корпорации «Россети Северный Кавказ» пройдут курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2023 году. На эти задачи организация выделит примерно 75 млн рублей, информирует пресс-служба компании.

75 млн рублей выделят «Россети Северный Кавказ» на повышение квалификации своих специалистов

Специалисты расширят знания и навыки прежде всего по тем направлениям, от которых зависит стабильное электроснабжение субъектов, например, использование интеллектуальных систем учета электроэнергии, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей и так далее. Особое внимание будет уделено изучению безопасных способов и приемов работы на высоте, правил оказания первой помощи пострадавшим на объекте, охраны труда и пожарной безопасности.

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