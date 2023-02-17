В рамках своего визита Абаев почтил память павших во время Великой Отечественной войны, поговорил с активом района и навестил семью погибшего в мае 2022-го бойца Магомеда Абдуризаева.
Подробнее — в большом материале «Зорей Табасарана».
Накануне Табасаранский район посетил Герой России и ЛНР, командующий вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР генерал-майор Эседулла Абачев.
В рамках своего визита Абаев почтил память павших во время Великой Отечественной войны, поговорил с активом района и навестил семью погибшего в мае 2022-го бойца Магомеда Абдуризаева.
Подробнее — в большом материале «Зорей Табасарана».
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