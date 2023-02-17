Юный шахматист из Дагестана повторно стал стипендиатом Русской шахматной школы

Благодаря стипендии он может второй год подряд проходить обучение в Русской шахматной школе.

Вручение именных дипломов стипендиатов прошло в Пушкинском театре в Москве, стипендиатами фонда стали девять юных талантов со всей страны. Фонд имени Просвирякова поддерживает детей из регионов, дабы те могли получить возможность профессионально играть в шахматы на долгосрочной основе.

Адам Хиряев является обладателем бронзовой медали шахматного турнира СКФО, капитаном школьной команды-победительницы турнира «Белая ладья» в Дагестане.