Глава Дагестана лично поздравил Ислама Махачева с защитой пояса UFC

Глава республики напомнил, что миллионы людей следили за сражением и переживали за земляка. «Прежде всего хочу не как чиновник, а как болельщик поблагодарить за утро, которое обрадовало всю Россию. Мы были уверены в исходе боя. От всей души поздравляю тебя, команду и миллионы людей, которые следили за поединком и поддерживали тебя», – взял слово Меликов.

Ислам Махачев, в свою очередь, поблагодарил его и всех жителей Дагестана за поддержку. «Всегда чувствуется, что республика переживает, для этого мы и тренируемся. Не только для поясов, а ради родного края. Рад, что смог выступить достойно, бой нельзя назвать лёгкой прогулкой. Особенно тяжелым оказался последний раунд, но чем тяжелее поединок, тем слаще победа», – выступил спортсмен. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.