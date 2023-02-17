ЗАМАНА - Глава Дагестана лично поздравил Ислама Махачева с защитой пояса UFC

Глава Дагестана лично поздравил Ислама Махачева с защитой пояса UFC

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17 февраля, 2023. Пятница 09:44
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Глава Дагестана лично поздравил Ислама Махачева с защитой пояса UFC

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил в четверг, 16 февраля, чемпиона UFC Ислама Махачева с первой защитой пояса и вручил ему памятные презенты.

Глава Дагестана лично поздравил Ислама Махачева с защитой пояса UFC

Глава республики напомнил, что миллионы людей следили за сражением и переживали за земляка. «Прежде всего хочу не как чиновник, а как болельщик поблагодарить за утро, которое обрадовало всю Россию. Мы были уверены в исходе боя. От всей души поздравляю тебя, команду и миллионы людей, которые следили за поединком и поддерживали тебя», – взял слово Меликов.

Ислам Махачев, в свою очередь, поблагодарил его и всех жителей Дагестана за поддержку.  «Всегда чувствуется, что республика переживает, для этого мы и тренируемся. Не только для поясов, а ради родного края. Рад, что смог выступить достойно, бой нельзя назвать лёгкой прогулкой. Особенно тяжелым оказался последний раунд, но чем тяжелее поединок, тем слаще победа», – выступил спортсмен. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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