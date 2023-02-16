В Махачкале состоится конференция, посвященная Международному дню родного языка

В Миннаце Дагестана состоится конференция с презентацией книг, посвященная Международному дню родного языка, информирует пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества и так далее.

В рамках встречи участники обсудят актуальные темы сохранения, развития и государственной поддержки языков народов республики, а также рассмотрят роль общественных инициатив и языковых активистов по сбережению языкового многообразия в контексте общедагестанского языкового пространства.

Пресс-служба уточнила, что организатором конференции является Миннац Дагестана совместно с Центром изучения родных языков ДГУ.