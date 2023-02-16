Глава Дагестана провел заседание попечительского совета ДРО Русского географического общества

На встрече были озвучены итоги работы за 2022 год и намечены планы на 2023 год, участники заседания обсудили взаимодействие общественной организации с Министерством туризма республики.

Дагестанское отделение Русского географического общества было создано поздней осенью 1959 года. Оно осуществляет комплексные географические исследования региона, контроль окружающей среды, формирование электронных баз данных, атласов и карт, видеофильмов и телепередач по географо-краеведческой тематике.

Глава республики рекомендовал организации расширить свою работу:

«Наше региональное отделение крайне активное и представительное по составу, но я считаю, что его работа не должна ограничиваться образовательными программами и научными трудами. Например, есть вопросы, связанные с молодёжной политикой, туристической сферой. Все мы знаем, что для Дагестана туризм – это не только пляж и море, для Дагестана туризм – это большая область познания исторических, этнических ценностей. И нам необходимо сделать так, чтобы все эти аспекты гармонично сочетались. Думаю, практическая работа поможет сделать отделение РГО в Дагестане более востребованным в наши дни, превратить его в действенный алгоритм, умеющий решать крупные задачи», – высказался Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.