Махачкалинский аэропорт выполнил первый рейс в Израиль

Первых пассажиров полета поприветствовали гендиректор АО «Аэропорт “Махачкала”» Саид Рамазанов и представитель авиакомпании «Red wings» Калимат Абакарова. «Счастливой обладательницей сертификата “Red wings” на любой перелет из Махачкалы и сувенирной продукции от аэропорта стала Загират Элсиева, она первой подошла к стойке регистрации. Сувенирные комплекты получили также второй и третий пассажиры – Сергей Дионидис и Алина Жадан, ждавшие открытия авиасообщения, дабы навестить родственников и друзей», – сообщает пресс-служба.