Водитель автомобиля LADA Vesta осуществил наезд на 48-летнего гражданина, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.
Как заявляет ведомство, мужчина от полученных травм погиб на месте ДТП.
Смертельная авария случилась накануне вечером на трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе, информирует пресс-служба МВД по республике.
Водитель автомобиля LADA Vesta осуществил наезд на 48-летнего гражданина, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.
Как заявляет ведомство, мужчина от полученных травм погиб на месте ДТП.
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