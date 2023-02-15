Большой агропроект СПоК «Олимп» реализуют в Шамхале

«Проект СПоК «Олимп» мы собираемся реализовать в поселке Шамхал. Он предусматривает возведение суперинтенсивного черешневого сада на площади 25 га, сортового чернослива на площади 25 га, строительство тепличного комплекса IV поколения на площади 3 га, а также холодильной камеры и центра предпродажной подготовки под единым брендом», – заявил Алибулатов.

Для возведения комплекса почти все готово, осталось только закрепить за ним землю, которая пребывает в их пользовании.



«Имеется понимание в реализации проекта у нового руководства города Махачкалы, а также нас поддержали в Минсельхозпроде республики. При реализации этого проекта предусмотрена закладка», – высказался директор «Азамат».