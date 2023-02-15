Участникам конкурса предстоит показать свой талант, также они получат профессиональный разбор выступлений от известных актеров, режиссеров и писателей.
Чтобы принять участие, учителям и кураторам нужно прочесть наизусть отрывок из прозаического произведения на русском языке в течение 3-х минут. До 1 марта необходимо зарегистрироваться на конкурс и прикрепить ролик со своим выступлением. С 1 по 30 марта будут проводиться очные прослушивания в каждом субъекте страны.
1 апреля организаторы объявят 100 полуфиналистов конкурса, а до 1 мая станут известны имена 10 лауреатов, которые поедут на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и поучаствуют в суперфинале на Дворцовой площади.