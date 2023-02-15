ЗАМАНА - Начался прием заявок на международный конкурс чтецов среди учителей «Живая классика»

Начался прием заявок на международный конкурс чтецов среди учителей «Живая классика»

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15 февраля, 2023. Среда 10:11
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Начался прием заявок на международный конкурс чтецов среди учителей «Живая классика»

Начался прием заявок на второй Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика». Победитель получит поездку на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и выиграет участие в суперфинале на Дворцовой площади, информирует пресс-служба конкурса «Живая классика».

Начался прием заявок на международный конкурс чтецов среди учителей «Живая классика»

Участникам конкурса предстоит показать свой талант, также они получат профессиональный разбор выступлений от известных актеров, режиссеров и писателей.

Чтобы принять участие, учителям и кураторам нужно прочесть наизусть отрывок из прозаического произведения на русском языке в течение 3-х минут. До 1 марта необходимо зарегистрироваться на конкурс и прикрепить ролик со своим выступлением. С 1 по 30 марта будут проводиться очные прослушивания в каждом субъекте страны.

1 апреля организаторы объявят 100 полуфиналистов конкурса, а до 1 мая станут известны имена 10 лауреатов, которые поедут на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и поучаствуют в суперфинале на Дворцовой площади.

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