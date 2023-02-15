Предложила провести акцию советник Председателя НС Джамиля Керимова. Около шести тонн постельного белья, теплой одежды, средств личной гигиены и нескоропортящихся продуктов питания 14 февраля были переданы в посольство Сирии в Москве, откуда на самолете гуманитарная помощь будет доставлена в Сирийскую республику.
Народное Собрание помогает пострадавшим от землетрясения в Сирии
- Автор Дарья
- 15 февраля, 2023. Среда 09:50
Благотворительную акцию для пострадавших от землетрясения в Сирии организовали во вторник, 14 февраля, в Махачкале с участием вице-спикера республиканского парламента Камила Давдиева, депутата Марата Алиярова и сотрудников Аппарата Народного Собрания.
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