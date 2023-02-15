Глава Дагестана встретился с близкими погибших военнослужащих

В начале встречи Меликов почтил память павших воинов и возложил цветы к их портретам.

«В первую очередь, хочу выразить вам глубочайшие соболезнования. Мы тяжело переживаем горечь потери, но с каждым днем все больше понимаем, что если бы наши с вами родные, земляки, братья не встали на защиту наших рубежей, этих потерь было бы гораздо больше», – высказался глава республики.

Меликов озвучил, что органы власти и в будущем будут поддерживать родных военнослужащих: «Мы будем с вами в минуты вашей скорби, поможем преодолеть этот тяжелый период жизни. И в будущем вы всегда сможете на нас рассчитывать».



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