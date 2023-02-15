ЗАМАНА - Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

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15 февраля, 2023. Среда 08:12
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Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Глава Дагестана обратился к жителям республики в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества:

Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Ежегодно в этот февральский день мы отдаем дань памяти и уважения соотечественникам, исполнявшим свой служебный долг вдали от родной земли. В огне локальных войн и вооруженных конфликтов они противостояли злу и насилию, защищая мирных жителей, а главное, отстаивая интересы великой России.

Более трех тысяч дагестанцев прошли дорогами афганской войны. Гвардии сержанту Исрафилову Абасу Исламовичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, а через многие годы был отмечен присвоением звания Героя Российской Федерации и подвиг погибшего рядового Гаджиева Нухидина Омаровича. Сотни наших земляков награждены государственными наградами.

15 февраля мы вспоминаем не только «афганцев», но и всех участников боевых действий в более чем 30 «горячих точках» за пределами Российской Федерации. Значение этих локальных войн в современном мире оценивается по-разному. Но это не умаляет подвига наших солдат и офицеров, которые демонстрировали безграничную преданность Родине, воинскую доблесть, самоотверженность, профессиональную боевую выучку.

И сегодня российские военнослужащие, добровольцы мужественно противостоят новым вызовам, отстаивают идеалы добра и справедливости, защищают интересы Отчизны, продолжая героическую летопись страны. Ведь, как справедливо отметил недавно Президент России В.В. Путин, «готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа».

Искренние слова благодарности – общественным ветеранским организациям республики, которые активно участвуют в жизни региона. Важно, что вы храните светлую память о своих погибших товарищах, поддерживаете их родных, проводите уроки мужества для подрастающего поколения, занимаете активную гражданскую позицию в вопросе проведения специальной военной операции. Ваша верность боевому братству является ярким примером для нас.

Низкий поклон за вашу доблесть и честь!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и добра!

Глава Республики Дагестан

С. Меликов

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