В Санкт-Петербурге прошел вечер лезгинской культуры

Вечер истории, культуры, обычаев и национальной кухни лезгинского народа прошел в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба Представительства Дагестана в северной столице.

Для гостей организаторы подготовили культурно-просветительскую программу: выставку изделий и книг. Ведущие рассказали об истории, культуре, обычаях, традициях лезгинского народа и об известных деятелях этой национальности.

Гости читали стихи классиков лезгинской поэзии и современных поэтов, также они смогли попробовать блюда лезгинской кухни.

По ходу мероприятия глава Постпредства Гасан Гасанов вручил благодарственные письма некоторым участникам мероприятия за работу, направленную на сохранение родного языка, обычаев, традиций, патриотическое и духовное воспитание молодого поколения.