В рамках БКД в Дагестане капитально отремонтируют самую протяженную региональную дорогу

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Сулейман-Стальском районе стартовали работы по капремонту автодороги «Мамраш - Ташкапур - Араканский мост» на участке км 10 - км 15.

Автодорога «Мамраш – Ташкапур - Араканский мост» является самой длинной дорогой региона, которая обеспечивает транспортную связь восьми районов республики и имеет важное значение для социально-экономического развития Дагестана.

В рамках капремонта планируется укрепление основания дорожного полотна, обеспечение водоотвода с заменой водопропускных труб, укрепление и обустройство обочин, обновление асфальтобетонного полотна.

Также на объекте будет проведен весь комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения, например, размещение барьерного ограждения, сигнальных столбиков, установка новых дорожных знаков, устройство тротуаров с перильным ограждением и так далее.