Автодорога «Мамраш – Ташкапур - Араканский мост» является самой длинной дорогой региона, которая обеспечивает транспортную связь восьми районов республики и имеет важное значение для социально-экономического развития Дагестана.
В рамках капремонта планируется укрепление основания дорожного полотна, обеспечение водоотвода с заменой водопропускных труб, укрепление и обустройство обочин, обновление асфальтобетонного полотна.
Также на объекте будет проведен весь комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения, например, размещение барьерного ограждения, сигнальных столбиков, установка новых дорожных знаков, устройство тротуаров с перильным ограждением и так далее.