ЗАМАНА - 14 «скорых» машин и 12 передвижных ФАПов получат медучреждения Дагестана

14 «скорых» машин и 12 передвижных ФАПов получат медучреждения Дагестана

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14 февраля, 2023. Вторник 14:28
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14 «скорых» машин и 12 передвижных ФАПов получат медучреждения Дагестана
Сегодня, 14 февраля, заместитель главы кабмина Дагестана Абдурахман Махмудов поучаствовал в торжественной передаче первой партии приехавших в регион новых оснащённых машин скорой помощи на базе автомашин «Газель NEXT» и «Соболь», а также передвижных фельдшерско-акушерских пунктов с полным оборудованием для осуществления диспансеризации и медицинского приема.
14 «скорых» машин и 12 передвижных ФАПов получат медучреждения Дагестана

Ключи главным врачам районных и городских больниц передали вице-премьер республики и руководитель Минздрава Татьяна Беляева.

«Сегодня в больницы городов и районов региона разъедутся 10 машин скорой медицинской помощи, в скором времени мы получим ещё 4. А кроме того сегодня мы передаём районным больницам 12 передвижных медицинских комплексов, которые заметно облегчат врачам работу в сельской местности. Позволят приблизить к пациентам качественную медпомощь в лучших условиях» - высказалась министр регионального ведомства. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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