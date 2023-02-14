Ключи главным врачам районных и городских больниц передали вице-премьер республики и руководитель Минздрава Татьяна Беляева.

«Сегодня в больницы городов и районов региона разъедутся 10 машин скорой медицинской помощи, в скором времени мы получим ещё 4. А кроме того сегодня мы передаём районным больницам 12 передвижных медицинских комплексов, которые заметно облегчат врачам работу в сельской местности. Позволят приблизить к пациентам качественную медпомощь в лучших условиях» - высказалась министр регионального ведомства. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.