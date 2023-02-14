ЗАМАНА - Начальник КФХ в Дагестане получил звание «Почетный фермер России»

Начальник КФХ в Дагестане получил звание «Почетный фермер России»

Автор
14 февраля, 2023. Вторник 13:12
|||
Начальник КФХ в Дагестане получил звание «Почетный фермер России»

Руководителю КФХ «Архар» Буйнакского района Абдурахману Абурикову на 34-м Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств в Москве вручили звание «Почетный фермер» – это высшая общественная награда, учрежденная АККОР, информирует пресс-служба Минсельхозпрода республики. 

Начальник КФХ в Дагестане получил звание «Почетный фермер России»

Уточняют, что звание присваивают за серьезный вклад в развитие фермерского движения и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Гражданам, удостоенным такого звания, вручается знак «Почетный фермер».  «В торжественной обстановке знак вручал президент АККОР, первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы России Владимир Плотников», – заявляет пресс-служба.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top