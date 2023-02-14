Уточняют, что звание присваивают за серьезный вклад в развитие фермерского движения и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Гражданам, удостоенным такого звания, вручается знак «Почетный фермер». «В торжественной обстановке знак вручал президент АККОР, первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы России Владимир Плотников», – заявляет пресс-служба.
Начальник КФХ в Дагестане получил звание «Почетный фермер России»
- Автор Дарья
- 14 февраля, 2023. Вторник 13:12
Руководителю КФХ «Архар» Буйнакского района Абдурахману Абурикову на 34-м Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств в Москве вручили звание «Почетный фермер» – это высшая общественная награда, учрежденная АККОР, информирует пресс-служба Минсельхозпрода республики.
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