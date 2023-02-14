Приветствуя сотрудников организации, Нариман Абдулмуталибов озвучил, что рыбохозяйственный комплекс региона является одной из фундаментальных, системообразующих отраслей экономики республики, имеющей большое социально-экономическое значение, как для устойчивого развития Дагестана, так и для обеспечения продовольственной безопасности. И сотрудничество рыбохозяйственной области с наукой дает большой эффект развитию сферы.

«От лица руководителя региона Сергея Алимовича Меликова и главы камбина республики Абдулмуслима Мухудиновича хочу поздравить с прошедшим профессиональным праздником и поблагодарить всех научных специалистов за профессионализм и ответственность в работе, желаю успехов в работе, здоровья и благополучия», — выступил Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.