Начиная обсуждение, вице-премьер напомнил, что комиссия была сформирована в 2021 году в соответствии с поручением президента РФ, нацеленным на выработку мер по минимизации негативных последствий строительства в республике многоквартирных домов с нарушением установленных градостроительных норм.

«В первую очередь хотелось бы озвучить, что в этом направлении положительная динамика работы администраций муниципальных образований не наблюдается. Имеются определенные результаты, но нужно увеличить темпы, так как на данный момент планируемая работа в установленные сроки не осуществлена. От качества работы и слаженности наших совместных действий будет зависеть последующая судьба тех граждан, которые живут в этих домах, возведенных с нарушением действующего законодательства. Наша с вами цель – исправить данную ситуацию, прежде всего в интересах граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Во-вторых, хочу добавить, что эта комиссия не является органом, который будет узаконивать нелегальную деятельность застройщиков. Мы прежде всего защищаем интересы жителей, которые по тем или иным причинам попали в руки «нечистоплотным людям». Поэтому каждое решение, которое мы принимаем, должно быть крайне сбалансированным с точки зрения защиты населения. Тем более недопустимо, чтобы другие воспользовались открытым окном и «левые проекты» попытались войти в этот список в надежде на легализацию.

В тех домах, где люди уже живут, используют ресурсы – несомненно по ним надо принимать решение в пользу того, чтобы вводить эти дома в эксплуатацию, а в тех домах, где крайне низкая готовность или есть отклонения в конструкциях – то в этих случаях предлагаю принимать решения о невозможности легализовать эти строения. Тут очень важна позиция и контролирующих органов. Нужно проводить эту работу совместно!», — выступил Мажонц. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.