ЗАМАНА - Более 500 000 исследований на выявление токсичных элементов проведено Республиканской ветеринарной лабораторией в 2022 году

Более 500 000 исследований на выявление токсичных элементов проведено Республиканской ветеринарной лабораторией в 2022 году

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14 февраля, 2023. Вторник 10:15
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Более 500 000 исследований на выявление токсичных элементов проведено Республиканской ветеринарной лабораторией в 2022 году
Заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов совершил визит в Республиканскую ветеринарную лабораторию.
Более 500 000 исследований на выявление токсичных элементов проведено Республиканской ветеринарной лабораторией в 2022 году

Визит прошел для изучения возможностей лаборатории и последующей разработки алгоритма поддержки региональных фермеров. Сопровождали Абдулмуталибов заместитель главы Минсельхоза республики Эмин Шайхгасанов и первый заместитель председателя Комитета по ветеринарии региона Сергей Попандопуло.

Встретил гостей заместитель руководителя Республиканской ветеринарной лаборатории, начальник испытательного центра Мустафа Магомедов, который ознакомил их с условиями работы сотрудников и техническим оснащением.

«Это пока единственная аккредитованная лаборатория в субъектах СКФО. За последние 2 года мы купили новое современное лабораторное оборудование это мобильная лаборатория мониторинга и диагностики на базе автомашины «КАМАЗ», газовый хроматограф, ртутный анализатор и атомно-абсорбционный спектрометр и так далее. На эти задачи было предусмотрено более 50 млн рублей», — сообщил начальник испытательного центра. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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