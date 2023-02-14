Автомобильный парк дагестанских больниц будет увеличен в 2023 году

Автор Дарья |||

Министерство здравоохранения Дагестана в рамках реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения планирует в текущем году приобрести для ЛПУ региона 90 автомобилей на сумму около 90 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.