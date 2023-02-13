ЗАМАНА - Глава Дагестана поручил собрать сведения об обманутых дольщиках по всему региону

Глава Дагестана поручил собрать сведения об обманутых дольщиках по всему региону

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13 февраля, 2023. Понедельник 16:56
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Глава Дагестана поручил собрать сведения об обманутых дольщиках по всему региону

До 1 марта всем муниципалитетам необходимо предоставить данные в Минстроительства Дагестана. Контролировать вопрос поручено руководителю кабмина республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову, информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

Глава Дагестана поручил собрать сведения об обманутых дольщиках по всему региону

«Все эти граждане вложили деньги в возведение, но до сих пор не получили жилье. Они ждут выполнения обязательств, и мы должны способствовать скорейшему решению их проблемы», – заявил Сергей Меликов.

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