ЗАМАНА - Более 4500 раз обратились жители Дагестана к приставам через портал «Госуслуги»

Более 4500 раз обратились жители Дагестана к приставам через портал «Госуслуги»

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13 февраля, 2023. Понедельник 16:14
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Более 4500 раз обратились жители Дагестана к приставам через портал «Госуслуги»

За минувший год через сайт «Госуслуги» в УФССП России по Дагестану граждане и представители организаций обратились 4532 раза, информирует Служба судебных приставов.

Более 4500 раз обратились жители Дагестана к приставам через портал «Госуслуги»

Как уточняет ведомство, в данный момент Единый портал государственных услуг крайне востребованный электронный ресурс.

Так, в «личном кабинете» на сайте «Госуслуги» можно получить все необходимые сведения о процессе исполнительного производства, о всех мерах принудительного исполнения и различного рода ограничениях по отношению к должнику.

«Для направления запроса нужно указать номер исполнительного производства. И сразу же можно получить ответ на запрос, который содержит причину и сумму задолженности. Там же можно и погасить задолженность по исполнительным производствам», – уточняет УФССП по республике.

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