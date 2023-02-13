ЗАМАНА - Ученица из Дагестана стала финалисткой «Школьной лиги лекторов»

Ученица из Дагестана стала финалисткой «Школьной лиги лекторов»

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13 февраля, 2023. Понедельник 13:32
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Ученица из Дагестана стала финалисткой «Школьной лиги лекторов»

Осенью 2022 года начался Всероссийский конкурс для молодых просветителей «Школьная Лига лекторов» Российского общества «Знание».

Ученица из Дагестана стала финалисткой «Школьной лиги лекторов»

Жюри, которое оценивало выступления школьников, учитывало следующие критерии: актуальность темы, креативность в преподнесении материала, общая культура лектора, а также уровень знаний по теме выступления.

Лауреаты дистанционного этапа выступят с лекциями в прямом эфире на платформе Российского общества «Знание» и его официальных страницах в соцсетях перед широкой аудиторией зрителей.

Единственным представителем Дагестана, победившим в дистанционном этапе, стала Роза Кушиева. Девочка учится в 9-м классе Республиканского Центра образования Каспийска. Её номер пройдет 14 февраля, его можно будет посмотреть на странице Российского общества «Знание».

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