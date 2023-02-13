Жюри, которое оценивало выступления школьников, учитывало следующие критерии: актуальность темы, креативность в преподнесении материала, общая культура лектора, а также уровень знаний по теме выступления.
Лауреаты дистанционного этапа выступят с лекциями в прямом эфире на платформе Российского общества «Знание» и его официальных страницах в соцсетях перед широкой аудиторией зрителей.
Единственным представителем Дагестана, победившим в дистанционном этапе, стала Роза Кушиева. Девочка учится в 9-м классе Республиканского Центра образования Каспийска. Её номер пройдет 14 февраля, его можно будет посмотреть на странице Российского общества «Знание».