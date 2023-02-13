Представители Минмолодежи РД проводят встречи со студентами колледжей

Представители «ДагПатриотЦентра» рассказали учащимся Профессионально-педагогического и Национального инновационного колледжей о работе Центра и Российского движения детей и молодежи, а также о реализации проектов совместно с молодым поколением региона.

«Подобные встречи необходимы для знакомства со студенческой молодежью. Это отличная возможность получить от них обратную связь и рассказать о своих мероприятиях и проектах. Аналогичные встречи пройдут и в других ссузах Махачкалы», – высказался руководитель отдела по работе со студенческой молодежью и муниципалитетами «ДагПатриотЦентра» Саид Гаджиев.