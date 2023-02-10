ЗАМАНА - «Движение первых» объявляет кадровый конкурс в Дагестане

«Движение первых» объявляет кадровый конкурс в Дагестане

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10 февраля, 2023. Пятница 09:17
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«Движение первых» объявляет кадровый конкурс в Дагестане

Отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Дагестана объявляет кадровый конкурс в команду республики.

«Движение первых» объявляет кадровый конкурс в Дагестане

Обязанности: быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми! Требования: — 18+; — Инициативность и умение решать несколько задач одновременно; — Неуемная тяга к развитию; — Опыт работы в молодежной политике и воспитании приветствуется; — Документы можно отправить до 20 февраля.

Вступай в команду первых! Подписывайся на канал для оперативной связи: https://t.me/rddm_v_Dagestane. Для участия в конкурсе требуется загрузить заявку в папку по ссылке https://cloud.mail.ru/public/hYYV/jFEmhL7Uu, а также зарегистрироваться на сайте https://www.будьвдвижении.рф/ в качестве наставника. Шаблон для заполнения заявки можно скачать тут: https://cloud.mail.ru/public/VBGm/y6F2f3TSH;

По ссылке для загрузки https://cloud.mail.ru/public/hYYV/jFEmhL7Uu кандидату нужно создать папку, в названии указав фамилию, имя и отчество, куда загружают заявление и папку с портфолио.

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