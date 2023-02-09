ЗАМАНА - Заур Аскендеров поздравил с Днем российской науки коллектив Дагестанского технического университета

Заур Аскендеров поздравил с Днем российской науки коллектив Дагестанского технического университета

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09 февраля, 2023. Четверг 02:01
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Заур Аскендеров поздравил с Днем российской науки коллектив Дагестанского технического университета

В День российской науки Председатель НС Дагестана Заур Аскендеров совершил визит в ДГТУ и поздравил его сотрудников с праздником.

Заур Аскендеров поздравил с Днем российской науки коллектив Дагестанского технического университета

Выступая перед участниками встречи, Аскендеров озвучил, что ДГТУ является одним из динамично развивающихся учреждений региона, которые занимаются научно-исследовательской работой. «ДГТУ – основной инженерный вуз Дагестана, который вот уже более полувека готовит квалифицированные кадры. Вы готовите инженеров для IT-отрасли, машиностроения, энергетики, пищевой, перерабатывающей и радиоэлектронной промышленности, строительного комплекса, нефтегазовой отрасли, других отраслей экономики. Сегодня мы еще раз убедились, что вуз развивается, представляет собой современный университет, идущий в ногу со временем и обладающий разветвленной научной, образовательной и социальной инфраструктурой. Отрадно и то, что вы хотите открыть у себя новые направления подготовки по актуальным специальностям. Основная задача, стоящая перед вашим университетом в современных реалиях, – подготовка востребованных специалистов, владеющих навыками и компетенциями, необходимыми для современного производства», — высказался он.

 

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