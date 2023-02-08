ЗАМАНА - Более 50 спортобъектов планируют построить в Дагестане в 2023 году

Более 50 спортобъектов планируют построить в Дагестане в 2023 году

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08 февраля, 2023. Среда 15:48
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Более 50 спортобъектов планируют построить в Дагестане в 2023 году

В текущем году в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» на территории Дагестана собираются открыть 2 ФОКОТа, 2 ФОКа, разместить 10 мини-полей для футбола и 40 воркаут-площадок, информирует пресс-служба партии.

Более 50 спортобъектов планируют построить в Дагестане в 2023 году

Региональный координатор партпроекта, депутат НС Дагестана Джамалудин Нажмудинов озвучил, что руководство партии уделяет большое внимание развитию детского спорта и формированию условий для занятий физической культурой дагестанцами.

«Конечно, возведение подобных спортивных объектов создает для граждан необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. А для нашего региона, который знаменит своими спортсменами, реализация партийного проекта крайне важна», – высказался региональный координатор партпроекта.

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