Более 50 спортобъектов планируют построить в Дагестане в 2023 году

Автор Дарья |||

В текущем году в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» на территории Дагестана собираются открыть 2 ФОКОТа, 2 ФОКа, разместить 10 мини-полей для футбола и 40 воркаут-площадок, информирует пресс-служба партии.