Региональный координатор партпроекта, депутат НС Дагестана Джамалудин Нажмудинов озвучил, что руководство партии уделяет большое внимание развитию детского спорта и формированию условий для занятий физической культурой дагестанцами.
«Конечно, возведение подобных спортивных объектов создает для граждан необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. А для нашего региона, который знаменит своими спортсменами, реализация партийного проекта крайне важна», – высказался региональный координатор партпроекта.