«Как сообщает Даггидромет, 8 и 9 февраля по низменным и приморским районам региона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с», – заявляет МЧС.
Также уточняют, что местами возможен сильный снег.
Следующие 2 дня в некоторых районах Дагестана прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, информирует пресс-служба МЧС по республике.
«Как сообщает Даггидромет, 8 и 9 февраля по низменным и приморским районам региона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с», – заявляет МЧС.
Также уточняют, что местами возможен сильный снег.
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