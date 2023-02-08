ЗАМАНА - МЧС: ветер до 20 м/с ожидается в районах Дагестана

МЧС: ветер до 20 м/с ожидается в районах Дагестана

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08 февраля, 2023. Среда 02:15
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МЧС: ветер до 20 м/с ожидается в районах Дагестана

Следующие 2 дня в некоторых районах Дагестана прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, информирует пресс-служба МЧС по республике.

МЧС: ветер до 20 м/с ожидается в районах Дагестана

«Как сообщает Даггидромет, 8 и 9 февраля по низменным и приморским районам региона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с», – заявляет МЧС.

Также уточняют, что местами возможен сильный снег.

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