В годы войны будущий разработчик «буханки» работал на авиационном заводе Германа Геринга. В 1945 году после освобождения из немецкого концлагеря он прошел курсы шоферов, далее поступил в техникум, получил диплом Харьковского политехнического института и прибыл по распределению на Ульяновский автомобильный завод, там он проработал 47 лет, занимаясь проектированием автомобилей.
Ушел из жизни создатель автомобиля УАЗ «буханка»
- Автор Дарья
- 07 февраля, 2023. Вторник 15:37
На 97-м году скончался создатель УАЗ-450 Егор Романович Варченко, информирует сайт "Газета.ру". Данную модель Ульяновского автозавода в народе называют «буханкой».
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