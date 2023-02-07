ЗАМАНА - На юге России и Северном Кавказе прогнозируют снегопады и морозы до конца недели

На юге России и Северном Кавказе прогнозируют снегопады и морозы до конца недели

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07 февраля, 2023. Вторник 09:48
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На юге России и Северном Кавказе прогнозируют снегопады и морозы до конца недели

Снегопады, метели и морозы ожидают Северный Кавказ и юг России, такая погода продлится до воскресенья, информирует ТАСС.

На юге России и Северном Кавказе прогнозируют снегопады и морозы до конца недели

"Южный циклон проходит сейчас через Турцию, выходит в западную часть акватории Черного моря и на Черноморское побережье Кавказа. Он принесет снегопады и ветер, местами сильный, во все субъекты Северного Кавказа и на юг РФ. Центр циклона уже в среду будет находиться над акваторией Черного моря, осадки от него, прежде всего, будут в среду достаточно сильными в Ставропольском и Краснодарском крае. Даже в Калмыкии и Астраханской области пройдут снегопады", — отмечает источник агентства.

Вместе с тем усиливается и выхолаживание атмосферы, и ко 2-й половине недели оттепели сохранятся только в отдельных районах на самом побережье Черного моря. На остальной территории юга страны даже днем ожидается не выше 0 градусов. Для юга РФ эта неделя станет самой холодной.

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