ЗАМАНА - Около 17 000 заявок подано на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты РФ

Около 17 000 заявок подано на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты РФ

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03 февраля, 2023. Пятница 14:28
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Около 17 000 заявок подано на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты РФ

За полтора года Почта России направила 16 808 волонтерам, которые заполнили заявки на вступление в список доноров костного мозга, наборы для сбора биообразцов, информирует Минздрав региона в своем телеграм-канале.

Около 17 000 заявок подано на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты РФ

Больше всего желающих проживает в Москве (2190 человек), Московской области (1424 человека), Санкт-Петербурге (1393 человека), Краснодарском крае (800 человек) и Ростовской области (526 человек). В Дагестане на данный момент 9 добровольцев.

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