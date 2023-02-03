Больше всего желающих проживает в Москве (2190 человек), Московской области (1424 человека), Санкт-Петербурге (1393 человека), Краснодарском крае (800 человек) и Ростовской области (526 человек). В Дагестане на данный момент 9 добровольцев.
Около 17 000 заявок подано на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты РФ
- Автор Дарья
- 03 февраля, 2023. Пятница 14:28
За полтора года Почта России направила 16 808 волонтерам, которые заполнили заявки на вступление в список доноров костного мозга, наборы для сбора биообразцов, информирует Минздрав региона в своем телеграм-канале.
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