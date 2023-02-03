Около 17 000 заявок подано на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты РФ

Автор Дарья |||

За полтора года Почта России направила 16 808 волонтерам, которые заполнили заявки на вступление в список доноров костного мозга, наборы для сбора биообразцов, информирует Минздрав региона в своем телеграм-канале.