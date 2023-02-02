Постпред Гасан Гасанов встретился с фронтовиком-артиллеристом Сергеем Лысенко

Руководитель Представительства РД в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов посетил фронтовика-артиллериста, кавалера многих боевых наград Сергея Павловича Лысенко, сердечно поздравил его с 79-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и с 80-летием победы в Сталинградской битве.

Дело в том, что в этих событиях Сергей Павлович принимал самое активное участие. Ветеран поведал гостям, что с первых дней Великой Отечественной войны он, будучи молодым курсантом второго Ленинградского артиллерийского училища, был отправлен на фронт Северо-Западного направления в составе 11 стрелкового корпуса 8-й армии. С полным вооружением, снарядами, приборами курсанты вместе с командным составом прибыли в район Раквере Эстонской ССР, где сразу же вступили в свой первый бой.

По словам фронтовика, 8-я армия тогда занимала оборону в районе между городами Пярну и Тарту, вела оборонительные бои. Артиллерийский дивизион, с которым они прибыли, выступили на защиту, но немецкие войска тогда были сильны и части Красной Армии под натиском врага были вынуждены отступить. Сначала отошли к Нарве, Луге, а затем заняли оборону севернее Гатчины в районе деревни Романовка.

31 августа 1941 года курсантов училища направили в Ленинград, но вскоре их откомандировали в Башкирию для дальнейшего обучения. В начале 1942 года Сергей Павлович окончил училище и лейтенант был направлен на Западный фронт в 37-ю воздушно-десантную дивизию, а в середине июля — уже в Сталинград, где его дивизия была в составе 4-й танковой армии занимала оборону на правом берегу Дона на протяжении 34-х километров.

Сергей Павлович вспоминает:

«Бои были тяжёлыми, немецкие войска прорывались на правый берег, сокрушая всё и непрерывно атакуя, засыпая минами и снарядами землю. Задачи взвода, которым я командовал, были — ведение непрерывной разведки и поддержание связи со всеми структурами дивизиона под огнём противника. Борьба была жёсткой, немецкие войска прорвались к Волге, обе стороны сражались отчаянно. Уже к началу октября советские войска освободили огромную территорию…».

В одном из боев, это произошло 29 сентября 1942 года, во время обстрела молодой офицер получил тяжелое ранение. Сначала его без сознания доставили в армейский госпиталь 62-й армии, затем более полугода лечили в госпиталях городов Пенза, Оренбург, Тбилиси, позднее – в Ленинграде…

За совершенные в боях подвиги фронтовик Сергей Лысенко удостоился орденов Красной звезды и Отечественной войны I степени, медалей «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией», также ряда других наград.

После Великой Отечественной войны фронтовик С. Лысенко закончил Институт советской торговли в Ленинграде, аспирантуру на кафедре политической экономии и защитил диссертацию, стал кандидатом экономических наук, доцентом этой кафедры, более 20 лет был деканом экономического факультета. В то время, в возглавляемом Сергеем Павловичем факультете, учились Гасан Гасанов и некоторые другие дагестанцы. С тех пор благодарные ученики систематически посещают своего учителя, всячески поддерживают его, идут по жизни, что называется вместе. И в тот знаменательный, образно названный Днем Ленинградской победы, вместе с Гасаном Алиевичем у своего учителя побывали его несколько учеников. Традиционно за чашкой чая они поговорили.

Нынешний год для фронтовика -артиллериста С. Лысенко особенный, 8 сентября ему, также как и нашему выдающемуся земляку — народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, исполняется 100 лет. Несмотря на свой солидный возраст, Сергей Павлович держится молодцом, в ясном уме, говорит четко, принимает участие в уроках мужества с молодежью, в других военно-патриотических мероприятиях.

Заметим, что Сергей Павлович стоял у истоков создания 1978 году в Садово- архитектурном колледже музея «Во славу Отечества», который носит славное имя командующего 62-й гвардейской армии Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, особо отличившийся в Сталинградской битве. Экспозиции музея – это боевые и жизненные пути бойцов и командиров, принимавших участие в обороне и освобождении города на Волге. Здесь систематически проходят различные патриотические мероприятия с молодежью.

В ходе прошедшей встречи постпред Гасан Гасанов и другие гости пожелали фронтовику Сергею Павловичу крепкого здоровья и боевого духа, семейного благополучия, радости, предложили отметить вековой юбилей 8 сентября вместе и принять участие в торжественном открытии сквера имени народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в Санкт-Петербурге, а также в других мероприятиях. Ветеран тепло поблагодарил своих учеников-гостей за столь приятное предложение, дал свое согласие, и коротко произнес арабское слово «ИншАллах» — на все воля Всевышнего. Автор статьи: Низамидин КАИНБЕКОВ.