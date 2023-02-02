Сергей Меликов обратился к дагестанцам в честь годовщины окончания Сталинградской битвы

«Сегодня исполняется ровно 80 лет со Дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая явилась верным предвестником Победы в Великой Отечественной войне.

Долгих 200 дней и ночей шли жестокие бои на волжской земле. Бойцы сражались за каждую улицу, каждый дом, каждый клочок родной земли, понимая, что “за Волгой для них земли нет”. Никогда в истории человечества бои не приобретали такого масштаба, как на 102-й высоте. Как сказал один из лучших военачальников Второй мировой войны, Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, “мы свидетельствуем, что здесь наши воины не знали страха в бою, не отступали перед смертью, вели сражение с такой решимостью, что даже мертвые не выпускали из рук оружие”.

Неувядаемой славой покрыли свои имена в Сталинградской битве более пяти тысячи отважных защитников Отчизны из Дагестана. Свыше двух тысяч погибли, столько же пропало без вести. В Волгограде, на Мамаевом кургане навечно высечено на одной из надгробных плит имя Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, здесь же погиб генерал-майор Якуб Кулиев. В небе над Сталинградом храбро сражался дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Среди доблестных участников, кто “погиб в лихом бою над Волгою” и Магомед Гамзатов – родной брат народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Важно отметить, что город отстаивали и женщины из Дагестана. Они выносили с поля боя раненых воинов, отвечали за связь.

Самые теплые слова благодарности – нашим дорогим ветеранам-сталинградцам Ибрагимпаше Султановичу Садыкову, Виктору Михайловичу Хрисанову. Вы достойно прошли через все тяжести той страшной войны и не только защитили страну, но и своим примером доказали, что справедливость, правда, честь, достоинство, любовь к Родине – это те ценности, которые невозможно победить.

Спустя восемь десятилетий мир переживает новые испытания. Тогда союзниками фашистской Германии во Второй мировой войне стали многие государства – фактически против Красной Армии выступила вся объединенная под гитлеровской свастикой Европа. Как и сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. И потому мы особенно остро ощущаем связь с героическим прошлым, с подвигом отцов, дедов и прадедов. Новое поколение солдат и офицеров, добровольцев с честью выполняет сложные, ответственные боевые задачи по защите интересов Родины, участвуя в специальной военной операции. Ведь они – наследники памяти и ратных дел российских воинов, завещавших прежде всего любить свое Отечество, заботиться о неприступности его рубежей.

Пройдут еще века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни будет вечно жить в памяти людей как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и героизма.

Вечная память и слава героям!» – обратился Меликов.