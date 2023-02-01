Глава Дагестана и Сергей Суханов обсудили развитие сотрудничества между Дагестаном и корпорацией Туризм.РФ

Стороны обсудили перспективы взаимодействия компании Туризм.РФ с Дагестаном по развитию туристического потенциала каспийского побережья республики, возможного комплексного развития территории будущих курортов с использованием инструментов мастер-планирования и системной работы субъекта по привлечению инвесторов.

Они также подняли вопрос реализации инвестпроекта «Отель Палас Дербент» в Дербенте. Проект предусматривает возведение пятизвездочного отеля на площади 1,04 га с номерным фондом 183 номера, спа-комплекса с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, а также развлекательной и спортивной инфраструктурой.